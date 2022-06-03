Член наблюдательного совета Суспильного гневно отреагировала на извинения Алины Паш: "Актриса и приспособленка"

Член наблюдательного совета Общественного вещателя Екатерина Батенко отреагировала на извинения певицы Алины Паш за ложь в интервью "Суспильному" о том, как пересекала границу Крыма.

Екатерина Батенко опубликовала гневное сообщение, где призвала медийщиков игнорировать заявления артистки, которую дисквалифицировали из Национального отбора на "Евровидение-2022". Как она написала на своей странице в Facebook, Паш не просто "ошиблась, потому что жила творчеством", а подставила огромное количество людей.

"В результате откровенной и сознательной лжи, манипуляций Алины Паш и ее команды, потерял работу член правления Суспильного Ярослав Лодыгин. Потерял, потому что поверил в талант Алины Паш. Потому что в тот момент, когда отовсюду неслась измена, которая очень серьезно била по репутации Компании и лично Ярослава Лодыгина, госпожа Паш просто отлавывались в соцсетях, призывая "сеять добро и говно радостных пони". Хотя знала, что сознательно подделала документы, что солгала, что подставила", — отметила Батенко.

Она добавила, что ложь Алины больно ударила как по репутации Суспильного, так и по репутации Лодыгина. Екатерина отметила, что в это время Паш "очень примитивно пытается отбелить свою репутацию".

"Мне просто интересно, Алина, а если вдруг условная скабеева признает ошибки и извинится, то тоже надо простить? Руководствуясь вашей логикой. P.S. Никаких аналогий, сравнений, скабеева — адское зло, а вы просто хорошая актриса и приспособленка", — добавила она.

Напомним, Alina Pash сделала заявление, где наконец-то признала, что ее справка о поездке в Крым в 2015-м году действительно является фейковой. Она отметила, что все ее действия прямо или косвенно легализовывали оккупацию Крыма и войну России против Украины.

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