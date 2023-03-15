Чмерковский объяснил, почему не удивился бегству Денисовой в Россию: "Ошибочно считать ее украинкой"

Хореограф Макс Чмерковский высказался о своей коллеге, танцовщице-предательнице Татьяне Денисове, которая бросилась в Россию после начала полномасштабной войны и получила там гражданство.

По мнению Макса, ошибочно считать его Татьяну украинкой, ведь изначально ее не волновало ничего, что происходит на родине.

"Если до сих пор кто-то ошибочно считает Денисову украинкой – это полный бред. Я о ней ничего не знал, и об этой ситуации тоже, пока мы не познакомились. Но когда мы познакомились – это далеко не "Татьяна" и она совершенно не "Денисова". Она никакого отношения к Украине не имела", – сказал Чмерковский в интервью Анне Олицкой.

Татьяна Денисова

Чмерковский вспомнил свое общение с коллегой и рассказал, что никогда не чувствовал от нее той энергетики, которая идет от каждого украинца. Единственное, что удивило хореографа, это то, что Денисова так быстро нашла работу в РФ.

"При общении от нее не шло ничего украинского. Когда я с ней сидел и общался, это была не та женщина, с которой я общаюсь в Украине в течение многих моих приездов. У нее была другая энергия, она по-другому смотрела на все эти вещи. Украинцы волновались, а она – не волновалась. Когда получилось, что она работает на российском телевидении, я удивился, не потому, что это было странно. А потому, что это было сразу. Я ожидал, что она в конце концов каким-то образом там окажется, но чтобы так быстро", – заявил Макс.

Напомним, ранее Чмерковский рассказывал, как сначала пытался помочь Денисовой уехать в Германию, ведь думал, что она останется там. Но после бегства предательницы навсегда оборвал связи с ней.

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