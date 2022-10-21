Чмерковский заявил, что больше никогда не хочет общаться с Денисовой: "Для меня это измена"

Хореограф Макс Чмерковский заявил, что больше не хочет поддерживать связи с выехавшей в Россию и получившей там гражданство танцовщицей-предательницей Татьяной Денисовой.

Танцор признался, что не готов простить кому-то такие поступки и предательство.

"Я лично с ней никогда больше общаться не буду. Не потому, что я такой. Я такой, что могу подставить вторую щеку. Но не в этом случае", — сказал Макс в интервью "Слава+".

По словам хореографа, в начале войны он даже пытался как-то помочь Татьяне. Чмерковский предложил свою помощь в выезде в Германию. Танцор искренне хотел поддержать коллегу и не думал, что она может бежать в Россию через несколько месяцев.

Татьяна Денисова

"Я понял, что она живет в Германии, и я пытался ей помочь, как женщине, она сама. Потом я уехал своим способом, она своим. Я знал, на 100%, что она будет в Германии, там будет продолжать свою деятельность. Когда я услышал, что она будет судьей в танцевальном проекте в России, в Москве, для меня это было обидно. Я тогда понял очень многих людей, которые писали негативное о ней во время нашего проекта. Для меня это измена", — сказал Чмерковский.

Отметим, что Чмерковский и Денисов познакомились во время съемок украинского танцевального проекта еще до начала полномасштабной войны в Украине.

После скандала с Денисовой украинская танцовщица Илона Гвоздева эмоционально высказалась о своей коллеге.

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