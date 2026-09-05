Что происходит в личной жизни Дмитрия Комарова после развода: ведущий заинтриговал ответом

Дмитрий Комаров / © ТСН

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Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров ответил на вопрос, что происходит в его личной жизни.

В марте 2025 года журналист объявил о разводе с супругой Александрой Кучеренко. С тех пор о личной жизни Дмитрия Комарова ничего не известно, поскольку он тщательно скрывает ее от публики. Однако ведущая проекта «Наодинці з Гламуром» попыталась узнать: свободно или занято сердце путешественника.

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На что ведущий дал интересный ответ. Дмитрий Комаров ни подтвердил, что в отношениях, ни опровергал это. Он лишь лаконично выдал: «Следующий вопрос».

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«Я дам вам ответ. Я этому ответу научился у господина Кирилла Буданова. Следующий вопрос!» — ответил путешественник.

Дмитрий Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Дмитро КОМАРОВ: таємні зйомки, життя після розлучення та дружбу з ПОНОМАРЬОВИМ | ЕКСКЛЮЗИВ

Отметим, Дмитрий Комаров не из тех, кто выставляет личную жизнь на показ. Однако некоторые подробности все же не удается скрыть. В частности, в 2019 году он тайно женился на Александре Кучеренко. Однако в 2025-м пара неожиданно развелась. Причин они не раскрыли, а лишь заверили, что это произошло без скандалов и обид друг на друга.

Напомним, недавно Дмитрий Комаров после длительной паузы появился на публике. Журналист посетил светское событие.

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