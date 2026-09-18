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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Что с глазом Владимира Шумко: юморист шокировал серьезной ошибкой врача, которая повлекла за собой травму

Владимир Шумко с рождения не видит на один глаз. Шоумен рассказал, из-за чего это произошло.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Владимир Шумко

Владимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

Известный украинский комик и ведущий Владимир Шумко шокировал, как при рождении получил серьезную травму.

С рождения шоумен не видит на один глаз. Оказывается, комик получил серьезную травму. Когда у мамы Владимира Шумко были роды, врач допустил ошибку. Владимир Шумко в интервью Маше Ефросининой говорит, что медики неправильно его доставали. Это и вызвало серьезную травму и слепоту на один глаз.

«Это травма при рождении. Я не понимаю, что думал врач-акушер, когда доставал меня. По разговорам, якобы когда доставали, то травмировали. Я говорю, что не знаю: то ли он просто закрыл глаза и кайфовал, то ли думал, что лучший игрок по боулингу в Черкасской области. Я не вижу на этот глаз», — признался шоумен.

Владимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

Владимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

В детстве Владимир Шумко из-за этого носил специальные очки. Кроме того, комик вспоминает, что страдал от буллинга. Сейчас юморист оставил это все в прошлом и даже не стыдится шуток на эту тему.

Напомним, недавно ведущая Инна Шевченко за границей оказалась в карете скорой помощи. Знаменитость шокировала, как получила серьезную травму ноги.

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