Что следует учесть при выборе мужской зимней куртки: от материалов до посадки

Какие материалы обеспечивают реальное тепло зимой?

Первое, на что нужно смотреть – верхний материал. Качественная зимняя куртка должна защищаться как от холода, так и от влаги. Лучше всего с этим справляются плотные синтетические ткани с водоотталкивающим покрытием. Они не пропускают снег, влагу и хорошо выдерживают перепады температур.

Не менее важен утеплитель. Пух – один из самых теплых вариантов, особенно в сухую морозную погоду: он почти ничего не весит, но сохраняет много тепла. Синтетические утеплители (например полиэстер) лучше ведут себя во влажном климате — они не сбиваются, быстрее сохнут и не теряют форму.

Важна ли посадка и длина зимней куртки?

Посадка — один из самых частых игнорирующих критериев. Но именно она определяет, насколько вам будет удобно в течение дня. Куртка не должна давить в плечах, ограничивать движения или мешать, если вы носите теплый свитер или худые. В ней вы должны чувствовать себя и двигаться свободно, без лишних помех.

Что касается длины, то короткие модели хорошо подходят для активного образа жизни, вождения и ежедневного городского ритма. Парки и удлиненные куртки лучше удерживают тепло и защищают поясницу от ветра – хороший выбор для холодных регионов или длительных прогулок зимой. Если сомневаетесь, какая длина нужна вам, посмотрите на модели, которые вы носили в прошлые сезоны.

Какие детали делают зимнюю куртку действительно удобной?

Пустяки, на которые мы иногда не обращаем внимания, могут существенно повлиять на комфорт:

Капюшон – желательно выбирать с глубокой посадкой и втягиванием, чтобы можно было регулировать его во время ветра.

Молния и планка – двойная защита от ветра и холода.

Манжеты – эластичные или с липучками, не пропускающими холодный воздух внутрь.

Карманы – утепленные или с клапанами, ведь зимой это не только элемент дизайна, но и способ согреть руки.

Подкладка — флисовая или комбинированная, удерживающая тепло и одновременно позволяющая телу «дышать».

Такие элементы следует проверять во время примерки — они реально влияют на то, насколько охотно вы будете носить куртку каждый день. В каталоге Modivo можно найти большой выбор верхней одежды с разными функциональными деталями и типами утепления – это помогает подобрать модель под свой образ жизни.

Как определить, какая куртка станет вашей на несколько сезонов?

Думайте не о том, какая эта куртка на фото, а о том, в каких условиях вы будете носить ее больше всего. Если ваша зима – это мороз и сухой воздух, модель с пуховым утеплением будет самой теплой. Если часто идут мокрые снега, лучше обратить внимание на водостойкие ткани и синтетические утеплители.

Не менее важно, чтобы куртка вписывалась в ваш стиль. Если в гардеробе преобладают джинсы и спортивные вещи – выбирайте более короткие модели или пуховики. Если же вы чаще носите структуру, классические брюки, ботинки, тогда удлиненный силуэт будет уместнее. Удобно, что все эти характеристики можно сравнить, просматривая варианты в разделе зимняя мужская куртка , где представлены куртки на любую температуру и стиль.