Что слушали в 80-е: топ популярных песен тех времен

Дискотека 80-х / Associated Press

Некоторые хиты "не стареют" и до сих пор популярны среди молодежи.

Поколение 40+ хорошо помнит дискотеки юности.

Молодежь в неоновых спортивных костюмах, лосинах, массивных куртках и обуви, девушки с пышными прическами и ярким макияжем — это все о 80-х годах.

Стиль музыки евродиско заполонил весь мир. Среди самых популярных исполнителей и групп — "Ласковый май", Филипп Киркоров, Мадонна, Modern Talking, Depeche Mode, Queen, Майкл Джексон, David Bowie, Scorpions. Некоторые хиты "не стареют" и до сих пор популярны среди молодежи.

К концу рабочей недели редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить топовые песни 80-х, которые у каждого с чем ассоциируются и вызывают ностальгию.

Что слушали в 80-е:

"Ласковый май" — "Белые розы"

"Мираж" — "Музыка нас связала"

"Форум" — "Белая ночь"

"Комбинация" — Russian Girls

Europe — The Final Countdow

Michael Jackson — Billie Jean

Bonnie Tyler — Holding Out for a Hero

Modern Talking — You're my heart, you're my soul

Eurythmics — Sweet Dreams (Are Made of This)

CC Catch — I Can Lose My Heart Tonight

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как изменился певец Виктор Павлик 35 лет. Артист начал творческий путь в 80-х.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку