Что слушали в 90-е: топ популярных песен тех времен

Поколение 30+ с ностальгией вспомнит дискотеки своей молодости.

Современная молодежь сходит с ума по эстетике 30-летней давности.

На дискотеки девушки надевали кислотные лосины, мини-юбки, кожаные куртки оверсайз, делали пышные прически и яркий мейк. Юноши предпочитали спортивную одежду и покупали длинные плащи.

Сейчас, как и в 90-е — эпоха свободы, евродэнса, джинсов с высокой талией, ярких юбок и объемных растянутых свитеров. Музыканты миксуют популярные тогда треки и пишут новые песни, которые так напоминают 90-е.

В конце рабочей недели редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить топовые композиции того времени и окунуться в воспоминания.

Что слушали в 90-е:

"Комбинация" — American Boy

Андрей Губин — "Зима — холода"

"Нэнси" — "Дым сигарет с ментолом"

"Иванушки International" — "Тополиный пух"

Натали — "Ветер с моря дул"

Dr. Alban — It's My Life

Whitney Houston — I Will Always Love You

Haddaway — What is love?

Ricky Martin — Livin 'la Vida Loca

Ace of Base — All That She Wants

