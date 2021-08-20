Что слушали в 90-е: топ популярных песен тех времен

Поколение 30+ с ностальгией вспомнит дискотеки своей молодости.
Современная молодежь сходит с ума по эстетике 30-летней давности.
На дискотеки девушки надевали кислотные лосины, мини-юбки, кожаные куртки оверсайз, делали пышные прически и яркий мейк. Юноши предпочитали спортивную одежду и покупали длинные плащи.
Сейчас, как и в 90-е — эпоха свободы, евродэнса, джинсов с высокой талией, ярких юбок и объемных растянутых свитеров. Музыканты миксуют популярные тогда треки и пишут новые песни, которые так напоминают 90-е.
В конце рабочей недели редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить топовые композиции того времени и окунуться в воспоминания.
Что слушали в 90-е:
"Комбинация" — American Boy
Андрей Губин — "Зима — холода"
"Нэнси" — "Дым сигарет с ментолом"
"Иванушки International" — "Тополиный пух"
Натали — "Ветер с моря дул"
Dr. Alban — It's My Life
Whitney Houston — I Will Always Love You
Haddaway — What is love?
Ricky Martin — Livin 'la Vida Loca
Ace of Base — All That She Wants
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua вспомнила топовые песни 80-х, которые у каждого с чем ассоциируются и вызывают ностальгию. Некоторые хиты "не стареют" и до сих пор популярны среди молодежи.