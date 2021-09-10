Что слушали в нулевые: топ популярных песен тех времен

Многие из песен до сих пор остаются фаворитами у меломанов.
2000-е годы — время, когда в большинства украинцев начали появляться мобильные телефоны, музыкальные центры и компьютеры.
Меломаны покупали компакт-диски с любимыми песнями, записывали треки на CD и передавали друг другу хиты через Bluetooth или ИК-порт на мобилках.
Тогда на пике популярности у молодежи были такие исполнители: Руслана, "Океан Эльзы", tATu, Бритни Спирс, Eminem и другие.
В конце недели редакция сайта ТСН.ua приготовила новый повод для сладкой ностальгии и предлагает послушать топовые композиции нулевых.
Что слушали в 2000-е:
Океан Эльзы — "Без бою"
Руслана — "Дикі танці"
Скрябин & Ирина Билык — "Мовчати"
"Руки вверх" — "18 мне уже"
Demo — "Солнышко"
t.A.T.u. — "Нас не догонят"
МакSим — "Знаешь ли ты"
Britney Spears — Oops! ... I Did It Again
Bomfunk MC's — Freestyler
Shakira — Whenever, Wherever
В-Zone — Dragostea Din Tei
Modjo — Lady (Hear Me Tonight)
Eminem — Without Me
Джастин Тимберлейк — SexyBack
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua вспомнила топовые песни 80-х, которые у каждого с чем-то ассоциируются и вызывают ностальгию. Некоторые хиты "не стареют" и до сих пор популярны среди молодежи.