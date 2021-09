Что слушали в нулевые: топ популярных песен тех времен

Многие из песен до сих пор остаются фаворитами у меломанов.

2000-е годы — время, когда в большинства украинцев начали появляться мобильные телефоны, музыкальные центры и компьютеры.

Меломаны покупали компакт-диски с любимыми песнями, записывали треки на CD и передавали друг другу хиты через Bluetooth или ИК-порт на мобилках.

Тогда на пике популярности у молодежи были такие исполнители: Руслана, "Океан Эльзы", tATu, Бритни Спирс, Eminem и другие.

Что слушали в 2000-е:

Океан Эльзы — "Без бою"

Руслана — "Дикі танці"

Скрябин & Ирина Билык — "Мовчати"

"Руки вверх" — "18 мне уже"

Demo — "Солнышко"

t.A.T.u. — "Нас не догонят"

МакSим — "Знаешь ли ты"

Britney Spears — Oops! ... I Did It Again

Bomfunk MC's — Freestyler

Shakira — Whenever, Wherever

В-Zone — Dragostea Din Tei

Modjo — Lady (Hear Me Tonight)

Eminem — Without Me

Джастин Тимберлейк — SexyBack

