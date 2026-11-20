Иванна Онуфрийчук

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Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук , беременная вторым ребенком, откровенно рассказала о страхах перед родами и призналась, что больше всего волнуется за чувства старшего сына Адама .

Звезда уже готовится к новому этапу материнства. Впрочем, вместе с радостным ожиданием у нее появились новые переживания. После рождения первенца Адам стал центром его жизни. Теперь же внимание и заботу придется делить между двумя детьми. Иванна задумывается, сможет ли уделять достаточно времени каждому. Особенно ее беспокоит, не почувствует ли старший сын себя брошенным после появления малыша.

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«Когда родился Адамчик, он стал для меня центром вселенной – всю свою любовь, время и заботу я могла отдавать ему одному. А теперь в нашей семье скоро появится еще один малыш. И вместе с огромной радостью приходят мысли, о которых я даже раньше не задумывалась. Хватит ли меня на обоих детей? Не будет ли Адамчик чувствовать себя обделенным?» – поделилась ведущая.

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Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Отдельным испытанием для телеведущей может стать адаптация сына к новой роли старшего ребенка в семье. Ведь первые месяцы после рождения младенца обычно требуют от мамы особенно много времени и сил. Иванна уже думает о том, как эти изменения скажутся на Адаме и удастся ли ей сохранить для него чувство близости и материнского внимания.

«Как он воспримет то, что мама больше не сможет быть рядом с ним каждый миг? Особенно когда понимаешь, что ребенок в первые месяцы потребует меня практически круглосуточно», – призналась Онуфрийчук.

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук рассекретила пол второго ребенка на ярком гендер-пати с мужем-миллионером.

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