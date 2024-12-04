Цибульская отомстила скандальной Лолите за поддержку войны: "Справедливо отнять у предательницы наше"

Украинская певица Оля Цибульская отомстила скандальной Лолите, которая поддержала вторжение России в Украину.

В частности, артистка отобрала у предательницы песню "Такси", которую в свое время написал поэт Юрий Рыбчинский. Оля Цибульская говорит, что композиция для нее особенная, ведь именно ее она исполняла на экзамене в колледже.

А три года назад певице приснилось, что трек "Такси" стал ее, а не скандальной Лолиты. Цибульская позвонила Рыбчинскому и попросила разрешения на ее исполнение, на что получила согласие. Поначалу исполнительница не решалась перепевать композицию, однако уже готова к этому. Таким образом Оля Цибульская не только даст песне новое дыхание, но и отберет у предательницы украинское искусство, чтобы оно не ассоциировалось с ней.

Оля Цибульская отобрала у предательницы Лолиты песню

"На съемках экспромтом вспомнила песню легендарного Юрия Рыбчинского "Такси". Я пела ее студенткой на экзамене в эстрадно-цирковом колледже перед самим автором и очень волновалась. А три года назад мне приснился сон, что теперь эта песня моя. Я позвонила Юрию Евгеньевичу, и он меня благословил. Но Оля тогда так и не решилась. На мой взгляд, справедливо забрать у предательницы наше искусство", — отметила артистка.

Отметим, Лолита родом из Украины. Однако исполнительница уже много лет живет и работает в России. Она не поддержала Евромайдан, а также не стеснялась незаконных поездок в аннексированный Россией Крым, за что получила запрет на въезд в Украину. Когда РФ начала полномасштабное вторжение, конечно, исполнительница его поддержала. За пророссийскую позицию Лолита в январе 2023 года попала в санкционный список Украины.

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