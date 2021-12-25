Цибульская поддержала создателей сериала "Эмили в Париже", где киевлянку показали тупой воровкой

Звезда подчеркнула, что не стоит обижаться.

Украинская певица Оля Цибульская присоединилась к обсуждению скандального сериала от Netflix "Эмили в Париже", где киевлянку показали тупой воровкой.

Звезда подчеркнула, что это все художественный вымысел и выдуманная история. Исполнительница не считает, что режиссеры хотели чем-то обидеть украинцев. Тем более, Оля отметила, что создатели "Эмили в Париже" и французов в сериале изобразили ленивыми.

Петра из "Эмили в Париже" / скриншот с видео

"Петра возмутила каждую украинку, которая изысканно владеет английским языком, занимается холотропным дыханием, посещает курсы повышения личности, прокачивает все свои чакры и никогда не ворует вещи из дорогих бутиков. Есть история художественной выдумки. Зачастую ею пользуются именно в фильмах", — прокомментировала Цибульская .

Звезда не понимает, почему украинцы так возмутились. Тем более это не "какая-то официальная статистика", это просто сериал.

Оля Цибульская прокомментировала скандальный сериал "Эмили в Париже" / instagram.com/cybulskaya

"Это же не наше каноническое поведение, и мы это знаем. Чего же нас так бомбит? В конце концов это сериал, а не отчет ООН. Здесь может быть розовое небо, доллар по восемь, идеальный секс и неправильные украинцы", — подытожила Оля.

Читайте также: