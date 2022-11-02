Цибульская разгневалась на украинцев, которые слушают российских артистов: "Паспорт – не кусок картона"

Певица Оля Цибульская рассердилась на украинских слушателей, которые продолжают продвигать в чартах артистов из России.

Исполнительницу обидело то, что на восьмом месяце войны некоторые украинцы до сих пор поддерживают певцов из страны-агрессорки: смотрят их клипы на YouTube и слушают песни на стриминговых платформах. Большинство поклонников также поддержали мнение артистки и написали, что против прослушивания такой музыки.

Сторис Оли Цибульской / Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульская показала, что сейчас в тренды попадают видео скандальных предательниц Анна Асти, Ани Лорак и других артистов, умалчивающих войну в Украине.

Сторис Оли Цибульской / Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица напомнила этим слушателям, что сейчас Россия ведет кровопролитную войну в Украине, поэтому они должны вспомнить, что их паспорт это не просто кусок бумаги или пластика.

"Честно, я не могу даже представить, какие ужасы должны случиться, чтобы часть (так называемых) украинцев, которые такое слушают и выводят в топы, осознали, что паспорт гражданина Украины — не просто кусок картона или пластика в ящике. Это ежедневный выбор, поминутная ответственность и вклад в будущее их страны, их, бл*дь, будущего", — разгневанно написала Цибульская.dummy

Ранее свое недовольство российскими песнями в украинских чартах также выразила певица Злата Огневич.

Читайте также: