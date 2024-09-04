Цибульская разнесла поведение Винника и сравнила его с лжецом: "Время набраться здравого смысла"

Украинская певица Оля Цибульская разнесла поведение скандального исполнителя Олега Винника.

Артист в начале полномасштабной войны сбежал из Украины в Германию, где вообще не выходил на связь. Однако в конце августа певец дал о себе знать и собрался возвращаться в украинский шоу-бизнес. В программе "ЖВЛ представляет" Оля Цибульская сравнила такое поведение с лживым гулякой, мол, мужчина изменил, а затем передумал и захотел вернуться.

"Это, знаете, как мужчины некоторые есть в жизни. Он тебя обманул, бросил, где-то шатался с какой-то, прислонялся, говорил ей, как любит, как без нее не может, а потом через два года приплыл и говорит: "Я без тебя не могу", — выразилась певица.

Олег Винник

Оля Цибульская намекнула, что не хотела бы видеть такого артиста в украинском шоу-бизнесе. Впрочем, по словам исполнительницы, украинцы должны решать сами - принимать ли такого певца. Правда, артистка подчеркнула, что нужно дважды подумать, прежде чем сделать выводы.

"Я бы такого мужика на порог не пустила, а девушки пусть решают. Мне кажется, пора набраться здравого смысла и понять, что артист из Украины и украинский артист — это два разных артиста", — добавила артистка.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, в августе вокруг Олега Винника разгорелся новый скандал. Артист собрался возвращаться в украинский шоу-бизнес и даже выпустил новую песню. Однако вмешался бывший продюсер исполнительница Александр Горбенко, которые раскрыл шокирующие факты из биографии певца. В частности, он заявил, что его экс-подопечный просто сбежал из Украины во время войны, врал о лечении от тяжелой болезни и у него есть зависимость от алкоголя и наркотических веществ. Недавно Олег Винник впервые прокомментировал скандальные обвинения.

Винника разоблачил ЕГО же ПРОДЮСЕР?! О чем врала звезда? - ЖВЛ представляет

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