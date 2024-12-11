"Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби": как песня Тони Матвиенко стала хитом в Сети

Премьера композиции состоялась в 2022 году, но именно сейчас она оказалась в топах.

Песня украинской певицы Тони Матвиенко "Кульбаби" стала настоящим хитом в Сети.

Украинцы активно слушают трек, что он оказался в топах. Между тем, пользователи TikTok все больше и больше снимают видео под песню. Особенно запоминаются слова припева: "Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби".

Как признается Тоня Матвиенко в "Сніданку з 1+1", сначала она вообще не поверила, что ее песня звучит в Сети повсюду. Потом, когда исполнительница увидела трек в топах и сама начала наталкиваться на него в разных видео в соцсетях, была приятно удивлена.

"Это была действительно неожиданность. Я не знала, что происходит. Мне начали знакомые писать: "Тоня, там в TikTok такое творится, твоя песня везде". Я подумала, что неправда. Когда мой лейбл мне написал, что песня "залетела", сначала в топах было 70 место, потом 60, потом 5, 4…», – делится артистка.

Композиция была написана 23 февраля 2022 года. Представить ее Тоня планировала в мае и посвятить мужу. Однако из-за полномасштабной войны трек вышел с задержкой в декабре 2022-го. И наконец песня "Кульбаби" оказалась в топах. Тоня признается, что не знает, в чем феномен. Однако артистка убеждена, что это все благодаря молодежи, ведь она активно снимает видео под ее трек.

"Я думаю, что, возможно, из-за активной деятельности моего фан-клуба. Я не разбираюсь, честно. Но я все равно думаю, что из-за молодежи. Молодежь же активна. Мне очень приятно. У меня такой подъем, что я даже не сплю", — поделилась артистка.

Напомним, теперь в творчестве Тони Матвиенко помогает старшая дочь, которая снимает для нее клипы. Исполнительница рассказала о гонорарах Ульяне.

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