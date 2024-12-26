Цымбалару после разрыва с Баклановым заговорила о новом романе: "Верю, что перерастет во что-то большее"

Украинская актриса Анастасия Цымбалару не скрывает, что после развода с актером Григорием Баклановым встретила любимого мужчину.

Да, сейчас знаменитость не одинока. В интервью Viva! артистка говорит, что все ее внимание приковано к одному мужчине, благодаря которому она чувствует себя женщиной, которой восхищаются, о которой заботятся и которая может рассчитывать не только на себя. Правда, сейчас паре из-за работы достаточно сложно найти время, чтобы побыть вместе. Однако Цымбалару убеждена, что этот этап пройдет и наступит более романтический.

Анастасия Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Сейчас мое внимание приковано к одному человеку. В безумном ритме напряженного графика найти свободное время для совместного досуга, должна признать, непросто. Пожалуй, сейчас я больше сосредоточена на собственной работе. Но этот этап пройдет, и его заменит другой — надеюсь, более романтический. Сейчас для меня чрезвычайно важно и ценно чувствовать себя женщиной, которой восхищаются, о которой заботятся и которая может позволить себе рассчитывать на кого-то, кроме себя", — поделилась актриса.

Пока избранника Анастасия Цымбалару скрывает. Однако знаменитость надеется, что эти отношения перерастут во что-то большее. Но загадывать заранее актриса, конечно, не берется, а просто доверяет своим ощущениям.

Анастасия Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Я чувствую себя невероятно красивой, ведь мне постоянно напоминают об этом не только словами, но и поступками. Я верю, что это увлечение перерастет во что-то большее. Однако ничего не загадываю, полностью доверяю вселенной. И знаю: все будет так, как должно быть", — добавила знаменитость.

Напомним, Анастасия Цымбалару в марте объявила о разводе с мужем Григорием Баклановым после 10 лет отношений, из которых два года они прожили в браке. Однако в 2024 году не только эта пара распалась. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из украинских и мировых звезд в этом году развелся.

Читайте также: