Цимбалару впервые высказалась о причинах развода с Боклановым после 10 лет отношений

Украинская актриса Анастасия Цимбалару впервые высказалась о разводе со звездой сериала "Поймать Кайдаша" Григорием Боклановым.

Супруги находились в отношениях 10 лет, два из которых прожили в браке. В марте этого года актеры просто шокировали новостью, что разводятся. Тем не менее, Цимбалару заверила, что они с Боклановым после разрыва продолжают общаться и остаются хорошими друзьями.

"Мы общаемся, мы в хороших отношениях", — рассказала артистка на шоу "Ранок у великому місті".

Анастасия Цимбалару и Григорий Бокланов / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

А вот причины их развода Цимбалару называть не стала. Знаменитость убеждена, что сейчас есть более важные вопросы, чем очередной разрыв звездной пары. Возможно, в будущем актриса решится признаться, что повлияло на их решение.

"Мы на таком замечательном событии, говорим о нашем украинском кино. Кого волнует развод, когда мы сейчас можем поддержать развитие нашего кинопроизводства. Есть проблемы гораздо более важные, более острые, чем очередной развод какой-то звездной пары", — высказалась о причинах развода артистка.

Напомним, Анастасия Цимбалару и Григорий Бокланов находились вместе в течение 10 лет. Пара в браке прожила два года. В марте этого года актеры объявили о разводе. Тем не менее, они остались в прекрасных отношениях, общаются и продолжают вместе играть на сцене. Недавно Цимбалару сфотографировалась с Боклановым в военной форме, когда они готовились к спектаклю в театре.

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