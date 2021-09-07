Цимбалюк, Савлепов и Стефани: кто из звезд женился летом в этом году

Цимбалюк, Савлепов и Стефани: кто из звезд женился летом в этом году

Кто-то устроил грандиозную вечеринку, а кто-то женился тайно.

С наступлением лета и до осени продолжается активный свадебный сезон.

Летом в этом году многие украинских и голливудских пар связали себя узами брака. Кто-то устроил грандиозную вечеринку, кто отпраздновал в кругу близких, а некоторые из звезд женились тайно.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть, кто попрощался с холостяцкой жизнью летом в 2021-м и какими были их свадьбы.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Экс-солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани и кантри-певец Блейк Шелтон тайком поженились 3 июля. Торжественное событие, на которое были приглашены самые близкие, состоялась на ранчо артиста в Оклахоме. Там жених специально свел часовню, чтобы жениться на Стефани.

Свадьба Гвен Стефани и Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Для важнейшего дня звезда выбрала роскошное свадебное платье от Vera Wang. Блейк пошел под венец в джинсах, белой рубашке и черной жилетке.

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк женился на визажистке Тине Антоненко 3 июля. Влюбленные устроили атмосферную церемонию посреди Карпат.

Тарас Цимбалюк с женой Тиной / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Для свадьбы Тина выбрала два белоснежных платья: первое — с длинным рукавом, шлейфом и открытой спинкой, второе — короткое, к которому невеста подобрала кроссовки. Фату красавица не надевала. Со своей стороны, Тарас надел черный костюм и белые кроссовки.

Том Мейган и Викки Эйджер

Том Мейган и Викки Эйджер / Getty Images

Бывший солист британской рок-группы Kasabian Том Мейган также женился в июле этого года. Артист женился на девушке Викки Эйджер, которую когда-то жестоко избил и из-за которой покинул группу. Церемония состоялась 13 июля в одном из ЗАГСов Лестера, Англия. Праздновали в кругу ближайших друзей, родных и детей пары.

Эмма Бантон и Джейд Джонс

Эмма Бантон и Джейд Джонс / instagram.com/emmaleebunton

Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон и британский певец Джейд Джонс поженились после 23 лет отношений. Подробности свадьбы неизвестны.

Эмма Бантон и Джейд Джонс / instagram.com/jadejonesdmg

Для важного дня исполнительница выбрала короткое белое платье и венок с цветами. Со своей стороны, Джонс надел пиджак Gucci, бежевые брюки и шляпу.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Участник группы "Агонь" Антон Савлепов связал себя узами брака с российской актрисой Ириной Горбачевой.

Пара сыграла маленькую свадьбу в июле в Турции. До этого пара встречались год, и в основном, была на расстоянии, поскольку Горбачева живет в Москве. Интересно, что и сделал предложение Савлепов по телефону.

Напомним, в мае американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Свадьба пары состоялось в доме певицы в ее родном городе Монтесито.

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