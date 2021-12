Crazy Frog выпустил первый за 11 лет клип и произвел фурор в Сети

Лягушонок представил ролик на трек-ремикс Tricky.

Легендарный персонаж Crazy Frog выпустил первый за 11 лет клип.

Так, синий лягушонок представил трек Tricky – ремикс на хит It's tricky американской реп-группы RUN DMC и песню M to the B артистки Millie B.

В анимационном видео, появившемся на You-Tube, лягушонок пытается попасть на космическую станцию Space-Y и едет в воздухе над пустыней. Впрочем, по дороге его пытаются поймать охранники. После схватки Crazy Frog удалось ускользнуть и на ракете улететь в космос.

В комментариях пользователи обрадовались возвращению лягушонка.

Спасибо за возвращение к временам начальной школы

Легендарная лягушка, детство все еще осталось в сердце

Рада была услышать всеми любимого фрога снова, и увидеть также

Заметим, Crazy Frog создал шведский аниматор Эрик Вернквист в 2002-2003 годах. Персонаж стал популярен в 2005 году после клипа на ремикс Axel F. Этот трек был мобильным рингтоном тысячи пользователей.

