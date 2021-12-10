Crazy Frog выпустил первый за 11 лет клип и произвел фурор в Сети

Лягушонок представил ролик на трек-ремикс Tricky.
Легендарный персонаж Crazy Frog выпустил первый за 11 лет клип.
Так, синий лягушонок представил трек Tricky – ремикс на хит It's tricky американской реп-группы RUN DMC и песню M to the B артистки Millie B.
В анимационном видео, появившемся на You-Tube, лягушонок пытается попасть на космическую станцию Space-Y и едет в воздухе над пустыней. Впрочем, по дороге его пытаются поймать охранники. После схватки Crazy Frog удалось ускользнуть и на ракете улететь в космос.
В комментариях пользователи обрадовались возвращению лягушонка.
- Спасибо за возвращение к временам начальной школы
- Легендарная лягушка, детство все еще осталось в сердце
- Рада была услышать всеми любимого фрога снова, и увидеть также
Заметим, Crazy Frog создал шведский аниматор Эрик Вернквист в 2002-2003 годах. Персонаж стал популярен в 2005 году после клипа на ремикс Axel F. Этот трек был мобильным рингтоном тысячи пользователей.
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