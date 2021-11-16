Цыбульская и Дзидзьо, Кравец и Зеленская: кто кому родственник в украинском шоу-бизе

Знаменитостей объединяют не только творческие отношения.
Звезды украинского шоу-бизнеса не только дружат между собой, но и стремятся к более тесным отношениям.
Так, знаменитости стают родственниками, беря друг друга в крестные родители своим детям. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о том, кто кому кум среди артистов.
Миша Романова и Макс Барских
Долгое время ходили слухи о романе этих двух певцов. Более того, поговаривали, что сына Мартина Романова родила именно от Барских. Впрочем, как оказалось, между звездами дружеские отношения, а Макс – крестный отец мальчика.
Анатолий Анатолич и Светлана Лобода и Влад Яма
Шоумен Анатолий Анатолич давно дружит с певицей Светланой Лободой. Она окрестила его старшую дочь Алису, а ее экс-любимый Андрей Царь – младшую Лолиту. В этом году знаменитость стал многодетным отцом. Крестным для сына Нила звезда выбрал судью шоу "Танцы со звездами" — Влада Яму.
Наталья Холоденко и Юрий Ткач и Екатерина Кухар
Звезда "Лиги Смеха" Юрий Ткач и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар породнились между собой и с психологом Наталией Холоденко. Так, комик и балерина окрестили дочь Холоденко – Вивьен. Оказывается, Юрий и Наталья заранее договорились окрестить своих будущих детей во время участия в "Танцах". И уже вместе они решили взять кумой Кухар, которая сразу согласилась.
Ольга Сумская и Владимир Горянский и Влада Литовченко
Актеры Ольга Сумская и Владимир Горянский давно знакомы и играют вместе в проектах. Поэтому артистка и ее муж Виталий Борисюк взяли Горянского крестным отцом дочери Анны. А крестной мамой девушки стала светская львица Влада Литовченко.
Светлана Тарабарова и Соломия Витвицкая и Vlad Darwin
Ведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая стала крестной мамой сына певицы Светланы Тарабаровой – Ивана. А вот с артистом Vlad Darwin Тарабарова окрестила сына их коллеги.
Оля Цыбульская и Дзидзьо
В 2018 году Оля Цыбульская и Дзидзьо стали крестными родителями. Муза и главная вдохновительница группы DZIDZIO Надя родила своего первенца – сына Дениса, а Олю и Михаила Хому пригласила стать его крестными родителями.
Потап и Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая
Продюсер и рэпер Потап стал крестным сына супругов телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей – Ивана.
Елена Кравец и Елена Зеленская
Семьи Зеленских и Кравец давно дружат. Так, муж актрисы окрестил дочь президента. Впрочем, во время таинства оказалось, что Елена Зеленская не крещена, поэтому ее крестной матерью стала Елена Кравец.
Лилия Подкопаева с Ани Лорак и Микой Ньютон
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева – мама троих детей. Так, старших потомков окрестили певицы Ани Лорак и Мика Ньютон.
Ирина Билык и Мика Ньютон, Виталий Козловский, Павел Зибров и Юрий Никитин
Звезда украинской эстрады Ирина Билык, пожалуй, рекордсменка по количеству звездных кумовьев и крестников. Так, артистка – крестная мама Мики Ньютон, кума Виталия Козловского, Павла Зиброва и Юрия Никитина. Кстати, продюсер и бывший любимый певицы – крестный отец ее старшего сына Глеба.
Наталка Карпа и Тарас Тополя
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Наталка Карпа тоже кумовья. Исполнитель, являющийся близким другом артистки и ее мужа, героя АТО Евгения Терехова, стал крестным отцом дочери супругов Златы.
Настя Каменских и Алла Кудлай
Народная артистка Украины Алла Кудлай стала крестной матерью популярной певицы Насти Каменских. Звезды поддерживают связь и встречаются на семейных праздниках.
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