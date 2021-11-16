Цыбульская и Дзидзьо, Кравец и Зеленская: кто кому родственник в украинском шоу-бизе

Цыбульская и Дзидзьо, Кравец и Зеленская: кто кому родственник в украинском шоу-бизе

Знаменитостей объединяют не только творческие отношения.

Звезды украинского шоу-бизнеса не только дружат между собой, но и стремятся к более тесным отношениям.

Так, знаменитости стают родственниками, беря друг друга в крестные родители своим детям. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о том, кто кому кум среди артистов.

Миша Романова и Макс Барских

Долгое время ходили слухи о романе этих двух певцов. Более того, поговаривали, что сына Мартина Романова родила именно от Барских. Впрочем, как оказалось, между звездами дружеские отношения, а Макс – крестный отец мальчика.

Миша Романова и Макс Барских

Анатолий Анатолич и Светлана Лобода и Влад Яма

Шоумен Анатолий Анатолич давно дружит с певицей Светланой Лободой. Она окрестила его старшую дочь Алису, а ее экс-любимый Андрей Царь – младшую Лолиту. В этом году знаменитость стал многодетным отцом. Крестным для сына Нила звезда выбрал судью шоу "Танцы со звездами" — Влада Яму.

Анатолий Анатолич со Светланой Лободой, женой и детьми / instagram.com/lobodaofficial

Наталья Холоденко и Юрий Ткач и Екатерина Кухар

Звезда "Лиги Смеха" Юрий Ткач и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар породнились между собой и с психологом Наталией Холоденко. Так, комик и балерина окрестили дочь Холоденко – Вивьен. Оказывается, Юрий и Наталья заранее договорились окрестить своих будущих детей во время участия в "Танцах". И уже вместе они решили взять кумой Кухар, которая сразу согласилась.

Наталья Холоденко и Юрий Ткач и Екатерина Повар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Ольга Сумская и Владимир Горянский и Влада Литовченко

Актеры Ольга Сумская и Владимир Горянский давно знакомы и играют вместе в проектах. Поэтому артистка и ее муж Виталий Борисюк взяли Горянского крестным отцом дочери Анны. А крестной мамой девушки стала светская львица Влада Литовченко.

Ольга Сумская и Владимир Горянский / instagram.com/olgasumska

Светлана Тарабарова и Соломия Витвицкая и Vlad Darwin

Ведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая стала крестной мамой сына певицы Светланы Тарабаровой – Ивана. А вот с артистом Vlad Darwin Тарабарова окрестила сына их коллеги.

Светлана Тарабарова и Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

Оля Цыбульская и Дзидзьо

В 2018 году Оля Цыбульская и Дзидзьо стали крестными родителями. Муза и главная вдохновительница группы DZIDZIO Надя родила своего первенца – сына Дениса, а Олю и Михаила Хому пригласила стать его крестными родителями.

Оля Цыбульская и Дидзе

Потап и Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Продюсер и рэпер Потап стал крестным сына супругов телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей – Ивана.

Потап и сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / instagram.com/kosadcha

Елена Кравец и Елена Зеленская

Семьи Зеленских и Кравец давно дружат. Так, муж актрисы окрестил дочь президента. Впрочем, во время таинства оказалось, что Елена Зеленская не крещена, поэтому ее крестной матерью стала Елена Кравец.

Елена Кравец и Владимир Зеленский

Лилия Подкопаева с Ани Лорак и Микой Ньютон

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева – мама троих детей. Так, старших потомков окрестили певицы Ани Лорак и Мика Ньютон.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак / instagram.com/podkopayeva_official

Ирина Билык и Мика Ньютон, Виталий Козловский, Павел Зибров и Юрий Никитин

Звезда украинской эстрады Ирина Билык, пожалуй, рекордсменка по количеству звездных кумовьев и крестников. Так, артистка – крестная мама Мики Ньютон, кума Виталия Козловского, Павла Зиброва и Юрия Никитина. Кстати, продюсер и бывший любимый певицы – крестный отец ее старшего сына Глеба.

Ирина Билык и Юрий Никитин

Наталка Карпа и Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Наталка Карпа тоже кумовья. Исполнитель, являющийся близким другом артистки и ее мужа, героя АТО Евгения Терехова, стал крестным отцом дочери супругов Златы.

Наталья Карпа и Тарас Тополь / Telegram-канал Соломии Витвицкой

Настя Каменских и Алла Кудлай

Народная артистка Украины Алла Кудлай стала крестной матерью популярной певицы Насти Каменских. Звезды поддерживают связь и встречаются на семейных праздниках.

Настя Каменских с мамой и Аллой Кудлай / ТСН.ua/Юлия Желонкина

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