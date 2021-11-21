Цыбульская озадачила архивным фото с неузнаваемым Дзидзьо: "100 пудов шуры-муры были"

Артистка показала снимок в день рождения артиста.

Певица Оля Цыбульская озадачила фанатов фото с коллегой, певцом Михаилом Хомой, он же Дзидзьо.

Так, на странице в Instagram знаменитость разместила архивную фотографию, сделанную в начале карьеры звезд. В кадре неузнаваемый исполнитель позировал в объятиях Оли.

Оля Цыбульская и Дидзе / instagram.com/cybulskaya

Эту фотографию певица обнародовала по случаю 38-летия Хомы. Новый год жизни артист отметил 20 ноября.

"С днем рождения, кум. Этот парень на фотке много мечтал и ты его не подводишь. Изменились?" – написала Цыбульская.

В ответ пользователи написали, что Дзидзьо очень изменился. Кроме того, фаны заподозрили, что между Олей и Михаилом точно были романтические отношения.

Вы такая же молодая и красивая. Дзидзьо не узнать, очень изменился. Такой чудный, молодой

У вас 100 пудов шуры-муры были

Какие красивые! Михаил – красавец! И сейчас красивые и талантливые!

Дзидзьо не узнала

Вы разбили ему семью, Оля!

Заметим, недавно Дзидзьо прокомментировал слухи о его романе с Олей Цыбульской. Артист решил расставить все точки над "i" и отметил, что у них только профессиональные отношения. Со своей стороны певица неоднократно и сама заявляла, что никаких отношений, кроме рабочих, с Михаилом не имела.

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