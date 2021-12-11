Цыбульская удивила песней, которую написала из хейтерских сообщений: "Кобыла, гадость и ноль"

Артистка оригинально ответила хейтерам.
Украинская певица Ольга Цыбульская создала необычную песню.
Так, артистка написала трек из хейтерских комментариев своих подписчиков в Instagram. А все началось с того, как звезда опубликовала в ленте фотоблога свой лук для одной из премий. Оля оделась в костюм от бренда, владелицей которого является жена юмориста Евгения Кошевого, и попросила фанатов оценить ее образ.
Впрочем, в комментариях они жестко раскритиковали знаменитость: "Большой мешок лука", "Кобыла", "Это дно".
Цыбульская решила, пожалуй, воплотить совет писателя Дейла Карнеги и "сделать из лимона лимонад", написав трек. Артистка собрала едкие сообщения и спела под гитару.
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"Благодарю заслуженных фешн-экспертов страны за новую песню из комментариев к предыдущей публикации. Я всегда одеваю то, что хочу и сплю с тем, кем хочу. Вы меня вдохновляете, давайте еще", – написала звезда.
В ответ фолловеры поделились, что они в восторге от реакции Оли.
- Талант! Где брать столько позитива?
- Боже, вот это крутая реакция! Браво
- Не очень люблю что-либо комментировать, ну здесь не удержалась. Оля, вы просто молодец! Так держать
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