Цыбульская встала на сторону Иво Бобула: "Предлагаю Эмме Антонюк взять интервью у Потапа о национальной идее"

Украинская певица Оля Цыбульская стала на защиту народного артиста Украины Иво Бобула, на днях попавшего в скандал.

На странице в Instagram Оля разместила видео с шутливой песней, где отметила, что "о сексизме у деда лучше не спрашивать". По мнению Цыбульской, говорить с Бобулом о гендерном равенстве это то же самое, что "общаться с Потапом относительно национальной идеи":

"Предлагаю Эмме Антонюк взять следующее интервью о национальной идее — у Потапа, о TикTок трендах — у Нины Матвиенко и у меня о химической ионизации. Не только же у Иво Бобула спрашивать о том, что он никогда не слышал. О гендерном равенстве", – прокомментировала Цыбульская.

В то же время артистка высказала свою позицию. Оля поделилась, что она сама является сторонником гендерного равенства. Она считает, что женщина может вести себя так, как считает нужным и не видит ничего такого в том, что, например, ее муж моет посуду в то время, как она "рубит дрова". А что касается Бобула, то Цыбульская считает, что журналистке стоило объяснить народному артисту современные реалии:

"Иво Васильевич видно, что зашкварился. Но мне кажется, что мы не можем хаять людей за то, что их жизнь, семь десятков их жизни, приходится как раз на период эволюции нашего общества. Ибо, чтобы из обезьяны вышел человек, тоже много времени прошло. Так может наоборот, помочь, объяснить какие-то вещи, а не смотреть как на дебила", — отметила Оля.

Напомним, что скандал вокруг Иво Бобула разгорелся после его интервью журналистке и блогеру Эмме Антонюк. Народный артист назвал современных женщин "меркантильными" и "избалованными". В свою очередь, журналистка упрекнула Бобула в том, что он сексист. После этого певец со скандалом покинул интервью.

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