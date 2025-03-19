Цымбалару на фоне серьезного диагноза ответила, почему откладывает операцию: "Приходится жертвовать"

Украинская актриса Анастасия Цымбалару высказалась о запланированном хирургическом вмешательстве.

Так, звезда говорила об операции на дыхательных путях еще в январе этого года, однако ее так и не сделали. По словам Цымбалару, так произошло из-за напряженного рабочего графика. Потому что после госпитализации нужно время посвятить реабилитации. Кроме того, у актрисы не улучшился слух, ведь это должно было случиться именно после операции.

"Не могу похвастаться существенными улучшениями в своем состоянии, ведь операцию я так и не сделала. Оказывается, самой большой проблемой в этой ситуации является банальное отсутствие свободного времени. Ведь сама операция и реабилитация после нее – это пауза в работе, а этого я себе пока разрешить не могу. В любом деле приходится чем-то жертвовать, к сожалению, в моем случае – собственным здоровьем и самочувствием. Разберусь со всеми неотложными вопросами и все же посвящу время здоровью. Очень надеюсь, что это не затянется на долгий период", – пояснила Анастасия в интервью kp.ua.

Анастасия Цымбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Тем не менее, положительные сдвиги все-таки есть. Звезда говорит, что медикаментозное лечение облегчило ее состояние. Более того, Цымбалару уже привыкла к своему новому образу жизни с плохим слухом и затрудненным дыханием. Но в будущем все-таки надеется исправить ситуацию операцией.

"Ситуация уже не такая острая, как была несколько месяцев назад, все же лечение дало определенный результат. Во-вторых, я уже немного адаптировалась к своему новому положению. В-третьих, просто перестала стесняться при знакомстве с новым человеком говорить, что у меня есть определенные проблемы со слухом, и просить говорить немного громче. Ситуация не настолько критична, что я ничего не слышу. Слух есть, просто хуже, чем был до болезни. А вот с дыханием, пока идет отопительный сезон, все немного сложнее. Но и это наладится с потеплением и исчезнет после проведенного хирургического вмешательства", - добавила актриса.

Напомним, недавно актер Назар Заднепровский рассказал о состоянии здоровья мамы, актрисы Зои Сивач на фоне тяжелого диагноза.

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