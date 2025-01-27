Цымбалару после разрыва брака ответила на слухи о новом романе с Яновичем: "С ним комфортно"

Украинская актриса Анастасия Цымбалару прокомментировала слухи вокруг своей личной жизни.

В частности, высказалась о своем коллеге Жене Яновиче. Поговаривали, что шоумен и Анастасия связывают романтические отношения. Впрочем, однозначный ответ актриса не дала. Она лишь отметила, что ей нравится ведущий и то, чем он занимается. И добавила, что будет счастлива провести с ним больше времени на мероприятиях.

"Женя — отличный парень. С ним весело, комфортно, приятно быть рядом. Он делает большие классные дела и собирает сумасшедшие суммы в поддержку нашей армии. Желаю ему успеха. Надеюсь, что когда-нибудь пересекемся на мероприятиях", — заинтриговала Цымбалару в интервью "Люкс ФМ".

Анастасия Цымбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Кроме того, Цымбалару разошлась с предыдущим ухажером, о котором рассказывала ранее. Звезда говорит, что этому посодействовало ее желание побыть наедине и отдохнуть.

"Сейчас фокус внимания после плотных съемок сместился. Сейчас мне хочется посвятить время себе и своему здоровью. Потому что я очень измотана эмоционально и физически. Поэтому пока я провожу время в одиночестве и хочу восстановиться. Пока фокусируюсь на себе, а дальше поживем и увидим", – добавила артистка.

Напомним, недавно экс-избранница Константина Меладзе, певица Анастасия Приходько, выдвинула свою версию, почему композитор разошелся с Верой Брежневой.

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