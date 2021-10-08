Дамиано Давид показал, как собственноручно набил на животе корявое тату

Дамиано Давид показал, как собственноручно набил на животе корявое тату

Рокер украсил свое тело названием новой песни.

Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Måneskin Дамиано Давид, у которого есть куча татуировок, решил украсить свое тело еще одним рисунком.

Так, 22-летний звезда сделал на животе надпись "MAMMAMIA" — название нового трека. Причем, артист самостоятельно набил тату и оно получилось несколько корявым. Соответствующее видео появилось на странице музыкантов в Instagram.

Со своей стороны, барабанщик группы Итан Торкио написал в комментариях, что Дамиано — самый безумный из участников Måneskin.

Вскоре в Сети появился трек, которому посвятил тату исполнитель.

Впрочем, не все пользователи были довольны новинкой. В комментариях пользователи писали, что песня — копия хита звезд I WANNA BE YOUR SLAVE.

Почему вы все ошеломлены? Это же копия I WANNA BE YOUR SLAVE

По моему мнению — это будет провал. Надеюсь, они не останутся привязанными к звукам IWBYS

Почему это звучит точно так IWBYS?

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