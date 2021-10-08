Дамиано Давид показал, как собственноручно набил на животе корявое тату

Рокер украсил свое тело названием новой песни.
Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Måneskin Дамиано Давид, у которого есть куча татуировок, решил украсить свое тело еще одним рисунком.
Так, 22-летний звезда сделал на животе надпись "MAMMAMIA" — название нового трека. Причем, артист самостоятельно набил тату и оно получилось несколько корявым. Соответствующее видео появилось на странице музыкантов в Instagram.
Со своей стороны, барабанщик группы Итан Торкио написал в комментариях, что Дамиано — самый безумный из участников Måneskin.
Вскоре в Сети появился трек, которому посвятил тату исполнитель.
Впрочем, не все пользователи были довольны новинкой. В комментариях пользователи писали, что песня — копия хита звезд I WANNA BE YOUR SLAVE.
- Почему вы все ошеломлены? Это же копия I WANNA BE YOUR SLAVE
- По моему мнению — это будет провал. Надеюсь, они не останутся привязанными к звукам IWBYS
- Почему это звучит точно так IWBYS?
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