Дамиано Давид показал, как выглядел в детстве: пухленький и с сигаретой во рту

Дамиано Давид показал, как выглядел в детстве: пухленький и с сигаретой во рту

Также свои детские фото показали и другие участнику группы.

Участники итальянской группы Måneskin решили поздравить своих поклонников с Новым годом.

В частности, они показали детские фото. В первую очередь фанаты оценили снимок Дамиано. Певец в детстве выглядел довольно забавно. Будущий артист был пухленьким и с длинными волосами. А еще исполнитель в детстве был еще тем хулиганом, ведь позировал перед камерой с сигаретой во рту.

Дамиано Давид в детстве / instagram.com/maneskinofficial

А Виктория в детстве была настоящей красавицей. У нее были длинные волосы и выразительные глаза.

Виктория Де Анджелис в детстве / instagram.com/maneskinofficial

У Томаса были рыжие волосы. Также на его щечках и носу красовались веснушки.

Томас Раджи в детстве / instagram.com/maneskinofficial

В Итана в детстве были пухленькие щечки и яркие голубые глаза.

Итан Торкио в детстве / instagram.com/maneskinofficial

"Эти четыре ребенка дожили до 2021 года. Желаем всем счастливого Нового года", – поделились участники группы.

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