Дамиано Давид показал, как выглядел в детстве: пухленький и с сигаретой во рту

Также свои детские фото показали и другие участнику группы.
Участники итальянской группы Måneskin решили поздравить своих поклонников с Новым годом.
В частности, они показали детские фото. В первую очередь фанаты оценили снимок Дамиано. Певец в детстве выглядел довольно забавно. Будущий артист был пухленьким и с длинными волосами. А еще исполнитель в детстве был еще тем хулиганом, ведь позировал перед камерой с сигаретой во рту.
А Виктория в детстве была настоящей красавицей. У нее были длинные волосы и выразительные глаза.
У Томаса были рыжие волосы. Также на его щечках и носу красовались веснушки.
В Итана в детстве были пухленькие щечки и яркие голубые глаза.
"Эти четыре ребенка дожили до 2021 года. Желаем всем счастливого Нового года", – поделились участники группы.
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