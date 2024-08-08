Дан Балан приехал в Одессу и удивил совершенным владением украинским языком

Молдовский певец Дан Балан неожиданно показался в Одессе.

В своем Instagram артист поделился, что снова прибыл в Украину. В этот раз исполнитель приехал не на запад страны, а на юг, а именно в Одессу. Оказывается, что у Дана Балана должен пройти концерт, поэтому он прибыл в город раньше времени, чтобы подготовиться к выступлению.

Кроме того, о своем приезде в Одессу молдовский музыкант сообщил на украинском. Более того, Дан Балан удивил, что в совершенстве владеет языком и свободно разговаривает без акцента, правда, со словом "пятница" определенные сложности возникли.

Дан Балан в Одессе заговорил на украинском языке

"Привет, Одесса. Я уже в Украине. С нетерпением жду нашей встречи с вами в эту пятницу", — поделился артист.

Напомним, в конце июня этого года Дан Балан впервые за время полномасштабной войны приехал в Украину. Тогда артист для своего путешествия выбрал Буковель. Певец показывал, как катался на велосипеде среди украинских гор.

Дан Балан показался в Буковеле

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