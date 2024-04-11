Дан Балан впервые признался, действительно ли у них с Тиной Кароль был роман и общается ли с ней

Артист прокомментировал слухи об отношениях с украинской певицей, которые не утихают уже много лет.

Молдавский певец Дан Балан честно признался, действительно ли у него был роман с украинской исполнительницей Тиной Кароль и общаются ли они сейчас.

Слухи об отношениях между артистами не утихают уже много лет. Раньше они ясно не комментировали их вероятный роман. Впрочем, добавить ясностb решил Дан Балан. В своем Telegram артист заверил, что их с Тиной Кароль не связывают близкие отношения, а только рабочие, так что между ними не было романа. Также певец добавил, что последние два года вообще не общался с певицей.

Дан Балан и Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Дан Балан прокомментировал их "роман" из-за действий аккаунта "DanTina", где его и Кароль представляют как пару. Как отметил артист, это уже перешло все границы, ведь поклонники теории, что он с певицей находится в романтических отношениях, не дают покоя его родным.

"Я хочу обратиться к группе DanTina, которая терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже два года. Нет смысла. в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, нацеленные на то, чтобы вредить другим, делают ваше сообщество опасным для общества", — резко высказался артист.

Дан Балан и Тина Кароль

Отметим, слухи о романе Дана Балана и Тины Кароль вспыхнули в 2019 году, когда артисты стали тренерами шоу "Голос країни". На проекте они вели себя как влюбленная парочка. Артисты флиртовали друг с другом, устраивали сцены ревности, а Балан даже познакомил Кароль со своей мамой. В 2019 году знаменитости также выпустили совместный трек, который получил название "Домой".

Дан Балан и Тина Кароль / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Напомним, недавно появились слухи, что блогерша Даша Квиткова находится в отношениях с женатым мужчиной. Знаменитость уже отреагировала слив о ее "романе" и призналась, действительно ли после развода обрела новую любовь.

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