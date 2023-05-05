Дан Балан впервые за долгое время заговорил о войне в Украине и показал довоенный Киев в своем клипе

Молдавский певец Дан Балан, который на днях впервые за восемь месяцев вышел на связь с фанами, порадовал поклонников новинкой.

Балан, который в начале полномасштабного вторжения россии поддержал Украину, сделал это снова через призму музыки. На YouTube канале Crazy Loop – альтер-эго Дана Балана, состоялась премьера клипа под названием "Love Maria". Это видео артист снял в мирном Киеве до полномасштабной войны.

Дан Балан снял клип в Киеве

Видеоработу под названием "Love Maria" снимали девять дней в мирном Киеве, а постпродакшн длился более трех месяцев. Атмосферу клипа создали более 2500 детей из киевских школ.

"Это видео снято в мирном Киеве, до полномасштабной войны. В клипе приняли участие около 2500 детей из киевских школ. В видео они счастливо наслаждаются своим детством и даже не представляют, что скоро их жизнь изменится. Сегодня, когда мы представляем эту видеоработу, мы молимся о детях, пострадавших от этой трагедии", — прокомментировал работу Дан Балан.

Дан Балан снял клип в Киеве

Концепцией клипа стала история любви, которая случилась с персонажем в 80-х годах. Он мысленно возвращается в это время и вспоминает свою первую любовь по имени Мария.

Идея вернуть к жизни персонажа Crazy Loop пришла к артисту после того, как приложение Tik Tok стало крайне популярным. Тогда артист вспомнил, как сильно он любит танцевать. В 2008 году Дан Балан уже представил одну работу Crazy Loop под названием "Mm-ma-ma". К тому времени видеоклип стал феноменом в Интернете и собрал десятки тысяч пародий по всему миру. Поклонники подражали ему в характерных для Crazy Loop элементах одежды.

Дан Балан и Украина

В последние годы Дан Балан был активен в Украине. Он был тренером вокального проекта "Голос країни" и даже победил со своим подопечным в девятом сезоне. Во время полномасштабного вторжения россии в Украину Балан находился в Киеве. Из-за полномасштабной войны, развязанной россиянами, Балан не смог вовремя прибыть в Румынию, где должен был вести нацотбор на "Евровидение-2023". Затем Дан Балан осудил действия кремля и поддержал Украину. Известно, что артист находится в Турции, где работает над новыми проектами.

Напомним, что Дан Балан также является основателем группы O-Zone, песни которой стали мировыми хитами. Трек "Dragostea Din Tei" достиг вершин чартов в 32 странах и был продан тиражом более 12 миллионов копий по всему миру. В течение своей карьеры он добился многочисленных успехов как автор и солист, выпустив такие хиты, как "Chica Bomb", "Freedom", "Lendo Calendo", "Hold on Love", "Allegro Ventigo", "Numa numa 2".

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