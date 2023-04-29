Дан Балан впервые за восемь месяцев вышел на связь: где находится артист и что говорит о войне в Украине

Молдавский певец долгое время не давал о себе знать.

Молдавский певец Дан Балан, полюбившийся украинцам после того, как был в жюри вокального шоу "Голос країни", долгое время не давал о себе знать.

И вот впервые за восемь месяцев исполнитель вышел с поклонниками на связь. Артист на странице в Instagram опубликовал видео, в котором анонсировал грядущий выход новой композиции. "Coming soon…" – подписал видео Балан.

Все это время было неизвестно, где находится молдавский артист и чем занимается. 27 февраля 2022 года на странице Балана в фотоблоге появился пост с украинским флагом. В посте певец выразил поддержку украинцам:

"Схаменіться! Будьте люди, Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, настане суд, заговорять Дніпро, і гори!" Боже, спаси Украину! Всем сердцем с вами!" – написал тогда Балан.

С тех пор ни слова о полномасштабной войне россии против Украины Дан Балан не сказал. В момент российского вторжения Дан Балан находился в Киеве. Это подтвердило румынское издание Pagina de Media со ссылкой на комментарий руководителя румынского нацотбора на "Евровидение 2022". Балан должен был вести нацотбор на "Евровидение-2023" в Румынии, но из-за полномасштабного вторжения россии не смог вылететь из Украины.

На "Голосі країни" Дану Балану и Тине Кароль приписывали роман / Фото: instagram.com/danbalan

Дан Балан на "Голосі країни" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В апреле 2022 года мать Дана Балана Людмила сообщила, что он находится в Молдове, куда сумел выехать из Киева. Позже женщина рассказала, что перед Пасхой ее сын покинул Молдову. Но где он был, Людмила Балан не рассказала. Лишь отметила, что певец не в Москве.

Дан Балан с мамой / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Дан Балан / Фото: instagram.com/danbalan

Как в марте 2022 писало румынское издание Viva!, из Румынии артист переехал в Турцию, где работает над новыми проектами.

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