Дана Борисова об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи: "Парень получил по заслугам"

Телеведущая поддержала соседку.

Известная российская ведущая Дана Борисова заявила, что соседка, которая побила сына российского певца Стаса Пьехи, правильно поступила.

Телеведущая встала на сторону Ирины Безбородовой. Она считает, что 7-летний Петя получил по заслугам, ведь Стас совсем не занимается воспитанием своего сына.

"Как его не ударить. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну, немножко получил. Что в этом такого. Стасу ничего дать своему ребенку. Он в своих переживаниях, кризисах, размышлениях", — заявила Дана в программе "Ты не поверишь".

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Кроме этого, ведущая намекнула, что певец до сих пор употребляет наркотические вещества и ему вообще не до Пети.

"Важный момент — у него не все в порядке с психикой. Он постоянно капается в наркологической клинике. Я знаю, что он постоянно срывается", — сказала Дана.

Заметим, недавно 7-летнего сына певца Петю жестоко избила соседка. Мальчик получил многочисленные травмы в результате нападения женщины.

Напомним, что Стас Пьеха внесен в "Чистилище" сайта "Миротворец". Певец ездил выступать в оккупированный Россией Крым, незаконно пересекал границу, а также публично оправдывал российскую агрессию на востоке Украины.

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