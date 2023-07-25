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Даниэль Салем довел до мурашек дебютной песней, которую посвятил побратимам

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1515
Время на прочтение
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Даниэль Салем довел до мурашек дебютной песней, которую посвятил побратимам

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Шоумен выпустил первый лирический трек "Силуети".

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем неожиданно открыл еще одну грань своей жизни.

Поклонники уже слышали певческий талант шоумена в шоу "Голос країни", но сейчас Салем решил дать шанс своей музыкальной карьере. Так, Даниэль ошеломил своим дебютным треком "Силуети" под псевдонимом SALEM.

Лирическую песню о жизни во время войны артист представил вместе с черно-белым клипом на YouTube. Как рассказал Салем, композицию он посвятил своим побратимам, а также тем, кому из-за войны войны пришлось полностью изменить свою жизнь.

"Для меня "Силуэты" – песня-посвящение побратимам. Тем, что рядом и тем, которые навсегда остались в нашей памяти. О физическом и ментальном одиночестве. Также я посвятил его людям, которые изменили свои жизни на 180°, и стали в ряды волонтерской деятельности", — рассказал шоумен.

Дебютная песня Салема вызвала незаурядные эмоции у его поклонников. Фаны поделились своими впечатлениями в комментариях и посоветовали артисту продолжать создавать музыку: "Касается души", "Очень мощно", "До мурашек", "Уже жду следующий трек", "Песня в самое сердце".

Напомним, что с начала полномасштабной войны Даниэль Салем взял в руки оружие и стал на защиту Украины. Недавно шоумен показал, какую "избранницу" нашел на передовой.

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Дата публикации
Просмотры
1515
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