Даниэль Салем довел до слез щемящим видео эвакуации людей из подтопленной Херсонщины

Телеведущий и актер Даниэль Салем, который сейчас служит в Херсонской области, показал щемящие кадры эвакуации из подтопленного региона.

На видео, которым шоумен поделился на своей странице в Instagram, он показал, как военные и волонтеры помогали спасаться местным жителям. Вместе со своими собратьями Салем оказывал помощь оказавшимся в центре катастрофы.

В ролике можно увидеть, как из затопленных домов спасали детей, мать с младенцами, а также животных. Видео Салем сопровождал стихотворением Lida Lee, которое она написала после трагедии на Каховской ГЭС.

"Несокрушимая великая нация", — подписал видео Салем.

Разлив воды в Херсонской области произошел в результате террористического акта российских захватчиков — подрыва Каховской ГЭС, произошедшего 6 июня. Трагедия привела к затоплению городов и поселков по обеим берегам. В настоящее время спасатели, военные и волонтеры продолжают эвакуировать местных жителей и животных.

По состоянию на 9 июня эвакуировано 2412 человек из подконтрольных территорий Херсонской области и 825 человек из Николаевской области.

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