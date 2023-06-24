Даниэль Салем довел до слез щемящим видео с дочерью, которую увидел впервые за время войны

Телеведущий и бизнесмен Даниэль Салем растрогал Сеть видео встречи со своей восьмилетней дочкой Сантой-Луной.

Звездный отец не видел дочь с начала полномасштабной войны, ведь вместе с мамой она уехала за границу. Наконец после столь длительной разлуки Салем смог обнять девочку.

Трогательным видео их встречи на перроне вокзала шоумен поделился на своей странице в Instagram. Санта заскочила на руки к отцу и крепко обнимала его, а сам Даниэль не мог удержать счастливых эмоций. Также шоумен обратился к жене Марии и поблагодарил ее за дочь.

"Когда замер весь мой мир! Я так долго ждал тебя! Я люблю тебя, моя кровь! Мария, спасибо тебе за это счастье, 8 лет назад ты сотворила чудо, за которое я всю свою жизнь буду тебе благодарен", — написал Салем .

От таких трогательных кадров подписчики и коллеги ведущего не могли удержать слез: "Самые милые кадры", "До слез", "Плачу вместе с вами", "Как же это трогательно".

Отметим, что сейчас Даниэль Салем несет службу в рядах ВСУ. Шоумен с начала полномасштабной войны взял в руки оружие и отправился защищать страну от врага.

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