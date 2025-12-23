Даниэль Салем и Lida Lee заявили о романе и порадовали своей домашней романтикой: "Больше не друзья"

Lida Lee и Даниэль Салем

Украинская певица Lida Lee официально подтвердила слухи о романе с украинским актером и военнослужащим Даниэлем Салемом.

Так, артистка красноречиво запремьерила трек «Схожі», сюжет которого описывает сильные чувства между парой. Вместе с хитом она опубликовала милый клип, где неожиданно предстала с Даниэлем. В кадре они ведут себя как пара и не скрывают уже чувств друг к другу. В частности, обнимаются, целуются и весело и романтично проводят время вместе. И все это было снято в формате камер наблюдения у возлюбленных дома.

Окончательно все точки над «і» расставил пост Lida Lee, где она заявила, что с актером они «больше не друзья» и процитировала строчку из песни «мы так похожи». Таким образом все стало на свои места, ведь ранее звездам уже неоднократно приписывали отношения. В свою очередь они постоянно отрицали это и отмечали, что доводятся друг другу просто друзьями и коллегами. А на премьеру одного из фильмов пришли в символических футболках с надписью «Мы просто друзья». Но, похоже, дружба переросла в нечто большее.

Даниэль Салем и Лида Ли / © instagram.com/lidalee_official

Правда, еще в сентябре этого года Lida Lee интриговала отношениями с совсем другим мужчиной. В частности, в фотоблоге она публиковала фото с загадочным мужчиной и цветами. Но поклонники быстро пришли к выводу, что то был не Салем, ведь на руке мужчины не было татуировок, присущих актеру. Поэтому загадка все еще может быть не до конца раскрытой.

