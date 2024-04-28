Даниэль Салем, который служит в ВСУ, рассказал об отношениях с 8-летней дочерью на расстоянии

Телеведущий и актер Даниэль Салем рассказал об отношениях с дочерью Сантой-Луной на расстоянии.

Как признается служащий в ВСУ Даниэль, его дочь с экс-женой сейчас проживают за границей. Так, по словам ведущего, общение на большом расстоянии дается с трудом. Впрочем, иногда он все же находит время для того, чтобы поговорить с дочерью на важные беспокоящие ее темы. Салем отметил, что хорошим отношениям с Сантой-Луной также способствует его экс-жена Мария, с которой они разошлись в прошлом году.

"Для меня это очень тяжело. Через два дня ей девять. Это третий день рождения, который праздную не с ней. Она меняется. Занимается танцами. Она рисует, знает несколько языков. Очень горжусь и хотелось бы, чтобы она ежедневно была рядом со мной. Но я понимаю, что это невозможно.Она за границей. Я сейчас не могу с ней полноценно общаться и я очень благодарен за то, что Мария (экс-жена - прим. ред.) очень крутая мама. Она классно регулирует это все между мной и Луной, чтобы общение было нормальным. Потому что это трудно общаться на расстоянии", - рассказал знаменитость в проекте "Вихідний 2.0".

Дочь Даниэля Салема / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Кроме того, Даниэль рассказал о разговорах с Сантой-Луной о разводе с ее мамой.

"Мы это очень осторожно обсуждаем. Я думаю, что у каждой семьи есть свои методы. Пока все нормально", - обьяснил телеведущий.

Напомним, недавно жена актера Дмитрия Совы призналась, как часто они с ним видятся и где он служит.

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