ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1030
Время на прочтение
1 мин

Даниэль Салем на милых кадрах показал, как его 10-летняя дочь от экс-жены подросла и изменилась

К Даниэлю Салему приехала дочь. Шоумен показал, как проводит с ней время.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Даниэль Салем с дочерью

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Известный украинский ведущий Даниэль Салем поделился милыми кадрами с 10-летней дочерью Санта-Луной, на которых показал, как она заметно подросла и изменилась.

Шоумен опубликовал в своем Instagram редкий семейный контент. В частности, к ведущему приехала его 10-летняя дочь от экс-жены. Поэтому, сейчас Даниэль Салем наслаждается каждой минутой, проведенной с Санта-Луной.

Ведущий опубликовал кадры, на которых нежился с дочкой. Как отметил шоумен, для него время, проведенное с Санта-Луной, - просто бесценно.

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

"Держу тебя за каждую клеточку! Моя кровь!" - подписал кадры с дочкой шоумен.

Отметим, Даниэль Салем воспитывает 10-летнюю дочь Санта-Луну. Девочку ему родила жена Мария, с которой он развелся в декабре 2024 года. Во время полномасштабной войны женщина вместе с дочерью проживает за границей.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показывала редкие фото 8-летней дочери. Знаменитость также растрогала публичным обращением к Евдокии.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1030
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie