Даниэль Салем на милых кадрах показал, как его 10-летняя дочь от экс-жены подросла и изменилась

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Известный украинский ведущий Даниэль Салем поделился милыми кадрами с 10-летней дочерью Санта-Луной, на которых показал, как она заметно подросла и изменилась.

Шоумен опубликовал в своем Instagram редкий семейный контент. В частности, к ведущему приехала его 10-летняя дочь от экс-жены. Поэтому, сейчас Даниэль Салем наслаждается каждой минутой, проведенной с Санта-Луной.

Ведущий опубликовал кадры, на которых нежился с дочкой. Как отметил шоумен, для него время, проведенное с Санта-Луной, - просто бесценно.

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Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

"Держу тебя за каждую клеточку! Моя кровь!" - подписал кадры с дочкой шоумен.

Отметим, Даниэль Салем воспитывает 10-летнюю дочь Санта-Луну. Девочку ему родила жена Мария, с которой он развелся в декабре 2024 года. Во время полномасштабной войны женщина вместе с дочерью проживает за границей.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показывала редкие фото 8-летней дочери. Знаменитость также растрогала публичным обращением к Евдокии.