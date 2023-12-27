Даниэль Салем набил на пол спины татуировку в украинском стиле и объяснил ее значение

Телеведущий и актер Даниэль Салем сделал себе неожиданный подарок на Рождество и набил новенькую татуировку.

Теперь у шоумена на спине красуется украинский орнамент. Салем уже объяснил, почему выбрал именно такую татуировку. К слову, ведущий говорит, что в его "жилах течет украинская ДНК". Таким образом, знаменитость хотел увековечить это напоминание и на своем теле. Мастера одного из тату-салонов Киева оценили эту идею и охотно согласились набить тату.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Сделал себе подарок на Рождество! В моих жилах течет украинская ДНК. Когда я пришел с этой идеей к ребятам из студии, им понравился замысел тату, и они сразу принялись за работу!" – поделился шоумен.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем опубликовал ролик, как ему делали татуировку. На видео слышно, как знаменитость кричит от боли. Но, как признался шоумен, ему было больно всего 40 минут, когда набивали тату на ребрах. Весь оставшийся сеанс, который длился шесть часов, Салем наслаждался процессом.

Даниэль Салем набил на пол спины татуировку в украинском стиле

"Сеанс длился шесть часов, из них было больно минут 40, нарезка именно с этого времени, когда мастер работал в районе ребер и лопатки, все остальное время было очень весело и душевно", — поделился ведущий.

Напомним, недавно 20-летняя дочь ведущей Елены Кравец набила сразу три татуировки. Мария уже показала свои новые изображения на теле.

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