Даниэль Салем намекнул на новые отношения загадочным романтическим видео

Даниэль Салем / © Партия регионов

Украинский ведущий и военнослужащий Даниэль Салем опубликовал видео, которое дало понять — в его жизни появилась любовь.

На своей странице в Instagram Даниэль Салем опубликовал короткий ролик с новой избранницей. На кадрах девушка нежно касается его лица, а сам Салем смеется и в шутку кусает ее за пальцы с красным маникюром. К видео он добавил подпись, что влюбился.

"Кажется, я влюбился", — написал артист.

Даниэль Салем с загадочной возлюбленной / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Лицо любимой ведущий показывать не стал, оставив пространство для размышлений. В Сети сразу начали гадать, кто же эта девушка. Некоторые предположили, что это певица Lida Lee, впрочем, другие сомневаются, ведь у артистки сейчас другой маникюр.

Таким образом Салем лишь подогрел любопытство своих поклонников, которые теперь активно обсуждают его личную жизнь.

Напомним, недавно Lida Lee красноречивым фото намекнула на новые отношения. Артистка опубликовала фотографию с загадочным мужчиной.