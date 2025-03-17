Даниэль Салем объяснил, как объединяет военную службу и карьеру ведущего: "Делаю бесплатно"

Украинский ведущий Даниэль Салем, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, рассказал о своем рабочем графике.

Как известно, даже во время службы знаменитость появляется в кино и телепроектах. По его словам, это не мешает его исполнению обязанностей военного. Салем объяснил, что действительно отпрашивается на очень короткие сроки. И добавляет, что новые съемки разгружают его психологическое состояние и не дают забыть приобретенные профессиональные навыки. Более того, Даниэль в мирной жизни обещает вернуться на большие экраны.

Даниель Салем / Фото: YULA company

"Я снялся восемь дней в кино с 365 дней и поехал обратно. Что касается ведущего, то это один день съемок: я приехал в 7 утра и уехал в 23. И мы сняли на несколько недель вперед. Я это делаю бесплатно, чтобы поддерживать свою "менталку", просто чувствовать себя нужным и что я что-то могу. Когда все закончится, я вернусь к этому делу", - поделился Салем в комментарии "Люкс ФМ".

Напомним, Даниэль Салем вместе с подругой Lida Lee снялись в романтическом фильме "Відпустка наосліп". Звезды честно ответили, за какой гонорар согласились на участие в кино.

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