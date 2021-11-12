Даниэль Салем очаровал нежными фото с подросшей дочерью-красавицей

Шоумен поделился снимками с Сантой-Луной.
Телеведущий и участник шоу "Танцы со звездами" и "Голос страны" Даниэль Салем устроил нежную фотосессию со своей дочерью.
В фотоблоге знаменитость разместил теплые осенние кадры, на которых появился с шестилетней Сантой-Луной. Звездный папа и дочь прогулялись по парку.
На кадрах девочка, которая в этом году пошла в первый класс, обнимает отца и балуется с ним.
"По-тихому взрослеет", – поделился Салем.
В комментариях восторженные пользователи не сдержали эмоций и написали много комплиментов. В частности, они отметили, что ведущий – хороший папа.
- Салем, вам очень идет быть папой. Вам нужен еще ребенок
- Красивая девочка
- Очень милые
- Какие замечательные фото
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