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Даниэль Салем очаровал нежными фото с подросшей дочерью-красавицей

Даниэль Салем очаровал нежными фото с подросшей дочерью-красавицей

Даниэль Салем с дочерью / instagram.com/daniel_jihad_salem

Шоумен поделился снимками с Сантой-Луной.

Телеведущий и участник шоу "Танцы со звездами" и "Голос страны" Даниэль Салем устроил нежную фотосессию со своей дочерью.

В фотоблоге знаменитость разместил теплые осенние кадры, на которых появился с шестилетней Сантой-Луной. Звездный папа и дочь прогулялись по парку.

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даниэль Салем с дочерью / instagram.com/daniel_jihad_salem

На кадрах девочка, которая в этом году пошла в первый класс, обнимает отца и балуется с ним.

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даниэль Салем с дочерью / instagram.com/daniel_jihad_salem
Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даниэль Салем с дочерью / instagram.com/daniel_jihad_salem

"По-тихому взрослеет", – поделился Салем.

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даниэль Салем с дочерью / instagram.com/daniel_jihad_salem

В комментариях восторженные пользователи не сдержали эмоций и написали много комплиментов. В частности, они отметили, что ведущий – хороший папа.

  • Салем, вам очень идет быть папой. Вам нужен еще ребенок
  • Красивая девочка
  • Очень милые
  • Какие замечательные фото
Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даниэль Салем с дочерью / instagram.com/daniel_jihad_salem

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