Даниэль Салем откровенно рассказал об изменениях в его службе в ВСУ

Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем рассказал, как изменилась его служба в армии.

В своем Instagram он признался, что сейчас работает в административном подразделении и выполняет задачи в штабе. По словам Салема, это не менее ответственная миссия, ведь она напрямую влияет на успех боевых групп на передовой.

"Моя военная жизнь сейчас немного изменилась. Я понял, что работа в штабе не менее важна. Мы стараемся делать все, чтобы боевым группам было легче выполнять задачи на позициях. Я знаю, о чем говорю, потому что не так давно был на той стороне", — поделился защитник.

Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Артист подчеркнул, что каждый военный — независимо от места службы — делает весомый вклад в общую цель. Для каждого гражданина страны важна победа Украины.

"Каждый военный и на фронте, и в тылу — делает весомый вклад в приближение нашей общей цели! Люблю тебя, Украина", — добавил Салем.

Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

