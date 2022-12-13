Даниэль Салем поделился новым видео с передовой и показал левый берег Херсона

Шоумен вместе с побратимами находится в деоккупированном городе.

Украинский телеведущий, а с начала полномасштабной войны военнослужащий Даниэль Салем показал новое видео с передовой.

Вместе с побратимами сейчас шоумен находится в освобожденном от оккупантов Херсоне. На видео Салем показал, как они пересекают на лодке реку. Ролик ведущий сопровождал лирическим треком.

"Здесь могла бы звучать другая музыка, ну, например, black sabath (war pigs), но в такие времена хочется немного лирики. Херсон (левый берег)", — подписал ролик Салем.

В комментариях под видео музыкант Коля Серга, также служащий в ВСУ, не упустил случая пошутить над коллегой.

"И мою сетку проверь, она поближе к камышу стоит", — пошутил Серга.

Напомним, на днях Коля Серга показал, как "ватные" вандалы уничтожили патриотический мурал в Изюме и что теперь на его месте.

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