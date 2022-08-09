Даниэль Салем похвастался подросшей дочерью-красавицей: "Украинские глаза"

Ведущий Даниэль Салем служит в рядах ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов.

Похоже, ему удалось на время вырваться из службы и уехать домой, чтобы побыть рядом со своей семьей. В своем Instagram Даниэль опубликовал трогательный ролик со своей дочерью-красавицей.

На видео подросшая Санта-Луна смотрит в объектив камеры, игриво моргает глазами и очаровательно улыбается. Как подписал ролик Салем, у дочери "украинские глаза".

Дочь Даниэля Салема — Санта-Луна / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Отметим, ранее Даниэль говорил, что хочет, чтобы его семья стала еще больше. К слову, ведущий решил подарить семью ребенку, родители которого погибли из-за войны. Жена Салема – Маша – поддержала его в этом решении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Даниэль Салем ушел защищать страну от оккупантов. За время своей службы знаменитость неоднократно попадал под обстрел, а также получил контузию на фронте.

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