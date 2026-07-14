Даниэль Салем похвастался романтическим свиданием с Lida Lee: как пара проводит время только вдвоем

Lida Lee и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

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Актер и телеведущий Даниэль Салем похвастался романтическим свиданием с возлюбленной, певицей Lida Lee.

В своем Instagram шоумен показал, как проводит время с артисткой. В частности, у исполнительницы достаточно насыщенный рабочий график. Так что ведущий очень радуется, когда им представится возможность провести время вместе. Когда у Lida Lee завершился съемочный день, то ведущий забрал ее с работы.

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

После этого Даниэль Салем повез избранницу на романтическое свидание.

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Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Парочка отправилась на набережную Днепра. Там они нашли уютное место, заказали пиццу и наслаждались ужином с невероятным видом.

«Люблю забирать ее со съемок, чтобы мы могли поужинать вместе», — поделился шоумен.

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Отметим, сколько Lida Lee и Даниэль находятся в отношениях — точно неизвестно. Парочка рассекретила свой роман только в декабре 2025 года. Известно, что они живут вместе и даже успели набить парные татуировки.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко показывала, как наслаждалась свиданием с женихом Юрием Савранским. Парочка приехала в родной город артистки и устроила там романтическую прогулку.

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