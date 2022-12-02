Даниэль Салем показал, как поет побратимам колыбельную о мертвых оккупантах

Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем показал, как поет своим побратимам колыбельные о мертвых российских оккупантах.

На своей странице в Instagram шоумен поделился видео, на котором один из его товарищей из группы "12 друзей Оушена", как называет ее Салем, пытался уснуть, а он играл на гитаре.

"Концерты по заявкам, если смерть орка, то работаем бесплатно", – подписал ролик Даниэль.

Неожиданная песенка, похоже, очень успокаивающе действует на наших защитников и поднимает им настроение, ведь на видео все бойцы смеялись.

"Спи, спи. Пусть тебе приснится орк. Пусть он будет мертв, пусть он будет черств. Ты его не ешь, ты его не трогай", — спел Салем.

Напомним, что недавно Даниэль Салем рассказал, как смог попасть на передовую, несмотря на то, что имеет "белый билет".

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