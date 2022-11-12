Даниэль Салем показал, как его с побратимами встречали в освобожденном Херсоне

Ведущий и шоумен, служащий в рядах ВСУ, был одним из первых, кто вошел в освобожденный город.

Украинский ведущий и ресторатор Даниэль Салем показал, как он с побратимами 11 ноября зашел в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

На странице в Instagram шоумен, который с началом полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ, поделился эмоциональными фото и видео, как вместе с другими бойцами с украинскими флагами в руках они заходили в украинский Херсон.

Даниэль Салем с побратимами / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

В частности, Салем показался на фоне стеллы под названием города, которое оккупанты перекрасили в захватнический триколор. Также ведущий и боец показал своего побратима, который одним из первых вошел в деоккупированный город.

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В сторис своей страницы в фотоблоге Даниэль показал, с какой теплотой и радостью его с бойцами встречали херсонцы. В частности, украинских военных накормили вкусным ужином и оставили у себя ночевать.

Местные жители рассказали военным, что у них нет ни света, ни воды, ни газа. Тем не менее, еду они приготовили и накормили украинских освободителей.

Украинских бойцов херсонцы накормили / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Также Салем показал, как одному из его побратимов херсонцы подарили очень ценный подарок – флаг с трезубцем, который люди спрятали с начала оккупации российскими войсками. Украинский военный рассказал, что люди его обняли, одели и что его щеки от поцелуев просто красные.

Подарок от херсонцев украинским бойцам / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, что 11 ноября украинские военные освободили Херсон от российских оккупантов. На этом ВСУ останавливаться не собираются и продолжат контрнаступление – следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на юге, либо на востоке.

Отметим, что теперь в Херсоне снова заработало украинское телевидение и радио.

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