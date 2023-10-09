Даниэль Салем показал, как уверенно стреляет из винтовки во время военных учений

Шоумен и ресторатор Даниэль Салем, сейчас защищающий Украину на передовой, показал новые кадры из своей военной жизни.

На своей странице в Instagram знаменитость поделился эффектным видео с полигона. В кадре Салем показал, как оттачивает свои навыки по стрельбе. В ходе обучения шоумен должен был пройти полосу препятствий и поразить условного врага прямо в цель.

В подписи к ролику ресторатор упомянул о войне, которая прямо сейчас развязалась в Израиле. Как отметил Салем, это еще раз доказывает, что нужно быть готовым ко всему в этой жизни.

"Жизнь показывает нам, что война может прийти в любое здание, в любое время, в любой стране... Учиться, учиться и еще раз учиться!", — написал военнослужащий.

В комментариях поклонники поддержали Даниэля и поросли его беречь себя на фронте: "Молюсь за вас", "Берегите себя", "К сожалению, вы правы", "Вы — молодец".

Даниэль Салем показал, как проходят его тренировки по стрельбе

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