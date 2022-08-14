Даниэль Салем показал, как ведет разведку: "Еще несколько километров и подкупили на херсонскому базару арбузов"

Ведущий Даниэль Салем показал, как проходит его служба в ВСУ.

В своем Instagram знаменитость показал, как ведет разведку. На коротком видео Салем с другими побратимами исследует территорию. Даниэль рассказал, что он не может говорить, где сейчас находится, ведь это военная тайна. Впрочем, ведущий намекнул, что находится в Херсонской области.

Разведка — это далеко не всегда стрельба. Чаще — это много и долго идти. Больше всего она тренирует — терпение и выносливость. Хотел бы вам признаться, где мы, но — военную тайну никто не отменял. Могу только намекнуть: еще несколько километров и подкупили бы на херсонском базаре арбузов... Но сезон долгий. Скоро", — поделился Салем.

Также ведущий рассказал, как во время службы о нем шутит певец, Коля Серга. Исполнитель говорит, что Салем – крупногабаритный груз.

"Коля Серга меня называет 600-й (крупногабаритный груз). И добавляет: мол, если меня ранят, то никто не захочет меня нести", — рассказал Салем.

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